NPC в GTA 6 будут вести соцсети и стримить

Второй трейлер GTA 6 все еще не вышел, поэтому фанатам остается лишь сотни раз пересматривать дебютный ролик, находя в нем новые детали. Судя по всему, социальные сети сыграют важную роль, а NPC будут использовать свои смартфоны на максимум.

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Первый трейлер ГТА 6 практически полностью состоит из кадров, оформленных в стиле TikTok и других аналогичных платформ. При этом Rockstar специально показала многих персонажей со смартфонами в руках.

NPC в трейлере GTA 6 активно используют смартфоны Танцующих на крыше автомобиля девушек показали с двух ракурсов, намекая на то, что NPC будут вести трансляции в реальном времени. Возможно, они даже смогут снимать неправомерные действия игрока, что повлияет на уровень розыска.

Хотя описанное выше является лишь теориями фанатов, первый трейлер GTA 6 четко дал понять, что Rockstar намеревается сделать прорыв в индустрии гейминга, задействовав привычные всем социальные сети в самой игре.