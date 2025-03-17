Huawei готовит к запуску собственный ПК-процессор

Huawei готовится к запуску своего первого чипа для персональных компьютеров — Kirin X90. Этот процессор заметили в списке Центра оценки информационной безопасности Китая, что говорит о скором появлении на рынке, пишут СМИ. Kirin X90 станет первым чипом Huawei, созданным специально для ПК, и будет работать на архитектуре Arm.

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Чип планируют выпустить уже в этом квартале — то есть до конца июня 2025 года. Пока точные характеристики не раскрыты, но эксперты считают, что Kirin X90 может конкурировать с другими ARM-процессорами, например, от Apple или Qualcomm. Huawei давно работает над своими чипами, чтобы снизить зависимость от западных технологий, особенно после санкций США. Вместе с чипом компания развивает свою операционную систему HarmonyOS.

Пока остаётся ждать официального анонса.