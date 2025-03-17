Из чего складывается цена видеокарт RTX 50XX

Цены на новые видеокарты NVIDIA RTX 50 и AMD RX 9070 с момента выхода продолжают расти, несмотря на заявленные MSRP.

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Производители объясняют это высокой себестоимостью и рыночными наценками, а реальная стоимость комплектующих оставляет мало прибыли.

По данным поставщика NVIDIA, 80% стоимости производства RTX 50XX приходится на GPU и видеопамять, а затраты на кулеры и упаковку составляют всего около $100.

Например, себестоимость RTX 5080 достигает $900, поэтому продажа по MSRP $1000 делает её малоприбыльной для партнеров.

Дополнительно заводской разгон OC-версий позволяет продавать видеокарты с премиальной наценкой, а дистрибьюторы искусственно сдерживают поставки, создавая дефицит.

В итоге цена RTX 5090 достигает $3100, а RX 9070 подорожала на $130 за первую неделю.