Проблема с «черным экраном» на видеокартах NVIDIA оказалась шире, чем считалось ранее.

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Теперь она затрагивает не только RTX 50XX и 40XX, но также модели RTX 30XX и даже RTX 20XX. Владельцы карт сообщают, что при запуске игр экран внезапно гаснет, вентиляторы раскручиваются до 100%, а система перестает реагировать.

Единственное решение — принудительная перезагрузка.

Некоторые пользователи нашли частичное решение: полное удаление драйверов (через DDU) и их переустановка помогает избавиться от проблемы. Однако это работает не во всех случаях.

Также стоит проверить температуру видеокарты — если она превышает 90°C, могут возникать сбои. В MSI Afterburner рекомендуют ограничить Power Limit до 85% и включить принудительное охлаждение.

NVIDIA уже выпустила экстренный хотфикс-драйвер, но массовых исправлений пока нет.