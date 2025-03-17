Counter-Strike 2 установила новый рекорд онлайна

15 марта Counter-Strike 2 установила новый рекорд популярности в Steam. В сетевой шутер одновременно играло сразу 1 824 989 человек — это лучший результат в истории проекта.

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Прошлый лучший результат был установлен ещё в мае 2023 года — тогда в игре находилось 1,818 млн человек. Судя по всему, рост аудитории связан с увеличением популярности игры, а также проходящего прямо сейчас турнира ESL Pro League Season 2, где также выступает российский коллектив Team Spirit.

По уровню пикового онлайна в истории платформы Counter-Strike 2 продолжает удерживать четвёртое место, уступая лишь Palworld (2,1 млн человек), Black Myth: Wukong (2,4 млн человек) и PUBG: Battlegrounds (3,2 млн человек).