Разработчики GTA V официально разрешили писать моды для игры

Разработчики компании Rockstar Games объявили о начале официального сотрудничества с платформой FiveM, которая известна своими популярными ролевыми серверами. Несмотря на то, что изначально Rockstar была против того, чтобы моддеры вносили изменения в GTA V, компания всё же изменила свою позицию и теперь разрешает модифицировать игру.

© Ferra.ru

Как отмечает VK Play, сотрудничество с FiveM предоставит инструменты для моддинга, что облегчит энтузиастам задачу по улучшению игры и внедрению новых механик. Ролевые серверы сыграли значительную роль в знакомстве игроков с GTA V и даже помогли стримерам построить карьеру.

Предполагается, что решение Rockstar связано с предстоящим выходом GTA VI. Поскольку легендарная GTA V остаётся одним из самых популярных тайтлов на ПК, переиздание с поддержкой DLSS и трассировки лучей ещё больше увеличило популярность игры.