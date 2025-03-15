Бывший глава Activision Blizzard подал в суд на журналистов

Бывший глава компании Activision Blizzard Бобби Котик подал иск против изданий Kotaku и Gizmodo, обвинив их в клевете. Запись об иске была опубликована 11 марта на сайте суда штата Делавэр, сообщает портал Courthouse News.

Поводом для иска стали опубликованные на принадлежащих медиакомпании G/O Media платформах материалы. В этих статьях обсуждалось расследование, инициированное Министерством юстиции США в отношении Activision Blizzard, и урегулирование иска о дискриминации при трудоустройстве и равной оплате труда.

Представители Котика утверждают, что публикации содержали ложные обвинения, касающиеся проблем на рабочих местах. Впоследствии эти обвинения были опровергнуты в рамках расследования.

Несмотря на обращения со стороны юристов Котика с просьбой о корректировке материала, эти обвинения остались без изменений. Истец заявляет, что эти материалы были размещены с целью нанести репутационный вред.

Сумма компенсации, которую требует от изданий Бобби Котик, будет определена судом.