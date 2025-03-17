Авторы провальной The Day Before подали в суд на якутских журналистов

Казахстанская компания «Фнтастик» инициировала судебное разбирательство против редакции издания «Якутия.инфо» в Арбитражном суде Якутии из-за того, что журналисты назвали закрывшуюся якутскую игру The Day Before «скамом». Об этом сообщает DTF.

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В исковом заявлении утверждается, что два опубликованных материала нанесли ущерб деловой репутации разработчиков из якутской студии Fntastic. Истец также решил оспорить высказывания, в которых игра была названа «скамом» и утверждалось, что ее механики были заимствованы из других проектов.

Основанием для подачи иска послужило проведенное лингвистическое исследование, подтвердившее, что выражения в публикациях негативно сказываются на репутации компании. «Фнтастик» требует удаления статей и извинений, однако издание отказалось урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Тем не менее издание заменило слово «скам» на «конфуз» и скорректировало формулировки, однако это не удовлетворило представителей «Фнтастик». Стороны готовятся к дальнейшему разбирательству в суде.

«Фнтастик» ранее базировалась в Якутске, где пользовалась значительной поддержкой местных властей, но позже переместила свою деятельность в Среднюю Азию. Компания столкнулась с критикой после неудачного релиза игры The Day Before в декабре 2023 года, когда спустя всего четыре дня студия объявила о своем закрытии.

Ранее сообщалось, что в 2024 году пользователи Steam провели в играх 330 млн часов.