Fishman рассказал, почему покинул состав 1win

Саппорт Дмитрий Fishman Полищук раскрыл причины ухода из состава 1win по Dota 2. Хотя в анонсе клуб сообщал, что игрок переходит в запас, сам Фишман заявил, что покинул коллектив.

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По словам Полищука, после серии неудачных результатов предложил шаги по улучшения состава, но организации 1win они не понравились.

После последнего турнира, который мы проиграли, я зафорсил некоторые разговоры, предложил некоторые решения, которые не совсем понравились организации 1win. Так получилось, что я больше не в составе. Могу от себя сказать, что я был очень демотивирован, как и вся команда. Я приходил в команду уровня The International, но не увидел рвения от некоторых игроков. Я понял, что превращаюсь в «зарплатника», что меня в принципе не устраивает.

Fishman поблагодарил экс-тиммейтов и организацию, а также сообщил, что в ближайшее время сосредоточится на рейтинговых матчах в Dota 2.