PlayStation Portal получила поддержку игр для PS1, PS2 и PSP

Sony сделала возможным запуск на портативной консоли PlayStation Portal классических игр с консолей PS1, PS2 и PSP посредством облачного гейминга. Об этом сообщает портал Eurogamer.

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Доступ к ретроиграм будет осуществляться исключительно через каталог PS Plus Premium Classics, который регулярно обновляется в рамках платной подписки. Среди доступных игр отмечены такие известные франшизы, как Syphon Filter, Sly Cooper и MediEvil, а с 18 марта каталог пополнится тремя частями Armored Core.

Сразу после выхода PlayStation Portal подвергалась критике за ограниченный функционал, поскольку устройство представляло собой не полноценную консоль, а ретранслятор картинки с PlayStation 5. Однако в ноябре 2024 года была внедрена функция Cloud Streaming, позволяющая запускать игры напрямую из «облака» даже для пользователей, у которых нет PlayStation 5.

Облачный гейминг в рамках подписки PlayStation Plus Premium пока остается в статусе бета-версии и доступен в ограниченном списке стран, среди которых страны ЕС, Япония, Канада, Великобритания и США.

Ранее сообщалось, что мобильную версию игры Disco Elysium адаптируют для фанатов TikTok.