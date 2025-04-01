Что должно быть у портативной Xbox, чтобы опередить Steam Deck?

Последние месяцы слухи о том, что Microsoft собирается выпустить портативную версию Xbox, участились — вполне вероятно, они станут реальностью. Но в таком случае новинке предстоит жесткая конкуренция со Steam Deck, и Microsoft предстоит о многом позаботиться, если она хочет привлечь аудиторию. Портал howtogeek.com рассказал, что должно быть у портативной Xbox, чтобы добиться успеха.

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Поддержка современных игр

Steam Deck — отличная платформа, но она стареет. Устройство работает на чипе AMD Zen 2, вышедшем в 2019-м; тот же чип стоит в текущем поколении консолей PlayStation и Xbox. Он неплох, однако постепенно показывает признаки старения, особенно в руках Valve, т.к. Steam Deck накладывает строгие ограничения в плане энергопотребления.

На релизе Steam Deck в 2022 году устройство вполне справлялось со многими новинками, в том числе Elden Ring и Red Dead Redemption 2. А вот более свежие игры, такие как Warhammer 40,000: Space Marine 2 или Star Wars Outlaws, превращаются в покадровую презентацию. Поэтому потенциальная портативка от Xbox должна поддерживать актуальные релизы: если он сможет поддерживать игры в первый же день, по принципу Game Pass, то устройство сможет выгодно отличиться на фоне Steam Deck.

Отсутствие проблем с античитами

Многие пользователи Steam Deck не имеют возможности играть в популярные многопользовательские проекты, потому что архитектура Linux не поддерживает определенные античиты. Так, Valorant, Apex Legends, Rainbow Six Siege, Fortnite и Call of Duty несовместимы со Steam Deck. У Xbox есть возможность урвать конкурентное преимущество: если новая портативная платформа будет работать на модифицированной Xbox OS, то Xbox-версии этих игр должны работать без проблем. Windows тоже легко способна избежать сложностей с совместимостью.

Дружелюбный интерфейс

Простота и дружелюбность к пользователю — одно из главных преимуществ Steam Deck. По факту, удобство SteamOS — чуть ли не основная причина, по которой многие геймеры предпочитают платформу Valve многим более производительным конкурентам, типа ROG Ally X. Она одновременно и простая для новичков, и достаточно продвинутая для опытных пользователей.

А вот Windows на портативных устройствах работает так себе. Оболочки от сторонних производителей то и дело пытаются исправить ее недостатки, но они по-прежнему не претендуют ни на что выдающееся. И Microsoft без сомнений знает об этом — комфортная операционная система может стать решающим фактором в судьбе теоретической портативной консоли. Либо компания адаптирует уже зарекомендовавший себя интерфейс Xbox, либо нативно адаптирует Windows 11. Оптимальным вариантом, вероятно, будет сочетание этих двух опций.

Интеграция Game Pass Ultimate

Очевидно, портативная платформа Xbox по умолчанию станет «машиной для Game Pass» — и это скорее хорошо, чем не. Однако есть ряд нюансов, которые Microsoft предстоит решить. Первый — оптимизация игр для менее мощной системы, учитывая, что по производительности она не дотягивает даже до Xbox Series S. А второй — полная интеграция Game Pass Ultimate. Как ни крути, каталог Game Pass на ПК не похож на то, что предлагает премиальная подписка.

Открытость платформы

Об этом факторе, пожалуй, не задумывается ни среднестатистический геймер, ни сама Microsoft, но он может стать решающим для энтузиастов. Steam Deck пользуется популярностью среди любителей играть в ретро с помощью эмуляторов, потому что Valve не запрещает просто отключить оболочку Steam и перейти в полноценное окружение Linux. Если портативная Xbox будет работать на базе Windows, то с этим не должно быть проблем, но, опять же, в идеале Microsoft стоит связать «игровую» оболочку и обычную операционную систему. Так платформа сможет привлечь более широкую аудиторию.