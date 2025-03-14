Nvidia не совсем честно рассказала о поставках видеокарт RTX 50xx

Nvidia недавно заявила, что за первые пять недель после выхода серии RTX 50xx она отгрузила вдвое больше устройств, чем за тот же период для серии RTX 40xx. Об этом рассказал Джейсон Пол, вице-президент платформы GeForce. Казалось бы, это хорошая новость для геймеров, но есть подвох, из-за которого многие сомневаются в реальной доступности новинок.

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Дело в том, что сравнение не совсем честное. Серия RTX 4000 выходила постепенно: первая модель, RTX 4090, появилась в октябре 2022 года, а следующая — только через месяц. В случае с RTX 5000 Nvidia запустила сразу четыре модели с конца января по начало марта 2025 года. Это значит, что общее число отгрузок могло вырасти просто за счёт большего количества моделей, а не из-за улучшения поставок. При этом видеокарты RTX 5000, такие как RTX 5090 и RTX 5070, всё равно сложно найти в продаже. Цены у перекупщиков завышены, а магазины быстро распродают запасы.

Nvidia уверяет, что работает над увеличением производства, но пока геймеры остаются разочарованными.