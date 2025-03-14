Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2025

Мария Иванова

Март — последний месяц громких премьер перед тем, как индустрия начнет готовиться к ежегодной летней засухе. На случай, если вы не знаете, чем заняться, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2025
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Mortal Shell

В Epic Games Store раздают Mortal Shell: хардкорный soulslike-боевик в мире мрачного, гниющего пост-апокалипсиса. Центральная фишка игры — механика «смертных оболочек», заменяющих привычные классы; игрок может вселяться в тела павших воинов, чтобы получать их навыки и умения. Mortal Shell можно бесплатно забрать до 20 марта.

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Blood Strike

Blood Strike — многопользовательский шутер от NetEase, оптимизированный для маломощных ПК. Он предлагает все, чего можно хотеть от соревновательной игры-сервиса: режимы игры от королевской битвы до перестрелок отрядов, кастомизацию внешности и оружия бойцов, широкий выбор играбельных персонажей с уникальными навыками и быстрый матчмейкинг.

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BAPBAP

BAPBAP — гибрид MOBA и roguelite, который может понравиться тем, кто ценит хаос многопользовательских игр. Каждый раунд соревнования игроки выбирают случайные предметы-модификаторы, которые меняют свойства и умения их персонажей. Да и на самих аренах регулярно происходят случайные события: от нашествия плотоядной слизи до нападения кракена. BAPBAP пробудет в раннем доступе Steam от 1 до 4 месяцев.

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Restoring the Past

Медитативная головоломка для поклонников мозаики, археологии и кошек. В Restoring the Past игроку предстоит по кусочкам восстанавливать древнекитайские артефакты, будь то вазы, глиняные чайники или декоративные сосуды из керамики, пока рядом дремлет котик.

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