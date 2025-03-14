Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, март 2025

Март — последний месяц громких премьер перед тем, как индустрия начнет готовиться к ежегодной летней засухе. На случай, если вы не знаете, чем заняться, мы подготовили традиционную подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store раздают Mortal Shell: хардкорный soulslike-боевик в мире мрачного, гниющего пост-апокалипсиса. Центральная фишка игры — механика «смертных оболочек», заменяющих привычные классы; игрок может вселяться в тела павших воинов, чтобы получать их навыки и умения. Mortal Shell можно бесплатно забрать до 20 марта.

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Blood Strike — многопользовательский шутер от NetEase, оптимизированный для маломощных ПК. Он предлагает все, чего можно хотеть от соревновательной игры-сервиса: режимы игры от королевской битвы до перестрелок отрядов, кастомизацию внешности и оружия бойцов, широкий выбор играбельных персонажей с уникальными навыками и быстрый матчмейкинг.

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BAPBAP — гибрид MOBA и roguelite, который может понравиться тем, кто ценит хаос многопользовательских игр. Каждый раунд соревнования игроки выбирают случайные предметы-модификаторы, которые меняют свойства и умения их персонажей. Да и на самих аренах регулярно происходят случайные события: от нашествия плотоядной слизи до нападения кракена. BAPBAP пробудет в раннем доступе Steam от 1 до 4 месяцев.

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Медитативная головоломка для поклонников мозаики, археологии и кошек. В Restoring the Past игроку предстоит по кусочкам восстанавливать древнекитайские артефакты, будь то вазы, глиняные чайники или декоративные сосуды из керамики, пока рядом дремлет котик.