На ПК можно бесплатно забрать игру в духе Dark Souls

На ПК можно бесплатно забрать вдохновленный Dark Souls фэнтезийный боевик Mortal Shell, а также юбилейное дополнение для World of Warships — Anniversary Party Favor.

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Раздача происходит в цифровом магазине Epic Games Store и является довольно щедрой, так как общая стоимость данных продуктов составляет 3 899.

Mortal Shell

Мрачный экшен-RPG в духе Dark Souls, с боями и исследованием в средневековом фэнтези, который стоил 1399 рублей. Страница Mortal Shell в Epic Games Store.

World of Warships — Anniversary Party Favor

DLC-набор с крейсером Юбари, слотом для порта, командиром с тремя очками навыков, а также 4 эпическими камуфляжами. Стоил 2500 рублей. Страница Anniversary Party Favor в Epic Games Store.