Роберт Киркман подтвердил, что разработка игры по «Неуязвимому» продолжается

Чемпионат.com

Во время недавнего интервью писатель Роберт Киркман вновь поговорил про разрабатываемую игру по «Неуязвимому». По словам Роберта, разработка тайтла активно продолжается, а сам писатель очень «взволнован».

Разработка игры по «Неуязвимому» продолжается
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Из того, что я увидел, я взволнован больше, чем когда-либо. В данном случае мы говорим про «Неуязвимого».

Над тайтлом трудится внутренняя команда Skybound Entertainment более чем из 30 человек. В неё входят ветераны Blizzard, EA, Epic Games и Amazon Games.

Ранее сообщалось, что игра будет очень жестокой, в духе мультсериала. Для каких платформ разрабатывается игра и когда выйдет, увы, пока информации нет.

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Роберт Киркман
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