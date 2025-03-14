Почему портативный Xbox — это хорошая идея

Microsoft активно работает над приставкой Xbox в формате портативного ПК.

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Если компания сделает всё правильно, то новое устройство сможет составить конкуренцию Steam Deck и стать одним из главных игровых гаджетов 2025 года.

Во-первых, такой девайс поможет Microsoft укрепиться в сегменте портативных игровых устройств, где Steam Deck пока остается безоговорочным лидером.

Если новинка получит мощное железо и цену на уровне $600 или ниже, она сможет составить конкуренцию Valve и Asus ROG Ally.

Во-вторых, это шанс для Microsoft сделать Windows более удобной для геймеров. Пока Windows плохо адаптирована для работы с контроллерами, но, с выходом портативного Xbox, компания может представить новый консольный интерфейс — что-то вроде улучшенного Big Picture от Steam.

В-третьих, такое устройство станет тестовой площадкой для новой стратегии Microsoft. Компания постепенно превращает Xbox в экосистему, а не просто в консоль.

Новый портативный девайс поможет проверить, насколько удачной окажется идея Windows-гаджетов с доступом к Game Pass и облачному геймингу.