Google облегчил портирование Android-игр на ПК

На конференции GDC 2025, Google объявила о планах сделать мобильные игры доступнее для пользователей ПК.

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Теперь разработчики смогут легче адаптировать свои проекты для работы на настольных компьютерах, а Google Play Games начнет поддерживать больше устройств, включая AMD-ноутбуки и настольные ПК.

Помимо уже доступных мобильных игр, на платформу вскоре добавятся Game of Thrones: Kingsroad, Sonic Rumble и Odin: Valhalla Rising. Также в Google Play появятся ПК-версии популярных игр, включая Dredge, Tabs Mobile и Disco Elysium.

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Google улучшает и пользовательский опыт: появятся новые настройки управления, поддержка нескольких аккаунтов и интеграция Play Points на ПК.

А благодаря API Vulkan и Android Dynamic Performance Framework (ADPF), игры станут более плавными и производительными.