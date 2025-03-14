NVIDIA назвала две игры, которые получат продвинутый ИИ

NVIDIA подтвердила, что ее продвинутая технология ИИ-персонажей NVIDIA ACE появится в двух играх уже в этом месяце.

Первым проектом станет inZOI, симулятор жизни от KRAFTON, который выходит 28 марта. Здесь игроки смогут активировать «умных» NPC, управляемых ИИ.

Эти персонажи будут адаптироваться к окружающей среде, менять поведение в зависимости от целей и даже демонстрировать внутренние размышления.

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Второй игрой с поддержкой NVIDIA ACE станет NARAKA: BLADEPOINT MOBILE PC VERSION, обновление для которой выйдет 27 марта. В этой версии появится ИИ-напарник, способный помогать в бою, искать добычу и предлагать тактические решения.

Ожидается, что позже в этом году технология NVIDIA ACE появится и в основной версии NARAKA: BLADEPOINT, а также в прочих проектах.