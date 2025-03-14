NVIDIA объявила о сверхуспешном старте линейки RTX 50XX

NVIDIA заявила, что видеокарты серии RTX 50XX продаются в два раза быстрее, чем линейка RTX 40XX за аналогичный период.

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Однако эксперты усомнились в этом сравнении. В расчетах компании учитываются сразу четыре модели: RTX 5090, 5080, 5070 Ti и 5070, тогда как в 2022 году в первые пять недель после запуска присутствовала только RTX 4090.

Кроме того, несмотря на заявления о высоких объемах поставок, видеокарты новой серии практически невозможно найти по рекомендованной цене.

Например, RTX 5070 Ti стартовала с MSRP в $750, но в реальности продается за $1149. RTX 5080 оценивается минимум в $1609, а RTX 5090 и вовсе разошлась на вторичном рынке за $4500 за штуку.

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NVIDIA также анонсировала выход технологии DLSS 4 MFG и RTX Remix, но основное внимание рынка сейчас приковано к предстоящему запуску RTX 5060 и 5060 Ti.

Их спецификации уже утекли в сеть, но вопрос цены и реальной доступности остается открытым.