Европейский ритейлер слил цену на GTA VI

Швейцарский цифровой ритейлер Brack «случайно раскрыл» цену на будущую GTA VI, после чего быстро удалил ценник со своего сайта. Цена была указана в 99 швейцарских франков, что в пересчёте составляет около $112 за базовую версию.

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Если верить цене европейского магазина, GTA VI будет стоить дороже, чем ранее озвучивали инсайдеры и аналитики: говорилось о $100, что и так дорого. Важно отметить, что эта цена включает в себя налог на добавленную стоимость (НДС), который может быть неприменим в других странах, поэтому нет уверенности в том, что речь идёт о мировой цене. Однако, европейским геймерам следует учитывать возможную цену в 99 франков.

При этом, по оценкам экспертов, в США игра может стоить около $100. Портал Destructoid, обративший внимание на утечку цены, отметил, что Brack является известным продавцом лицензионных игр, что добавляет доверия к утечке.