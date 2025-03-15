Российская Team Spirit не смогла выйти в финал ESL Pro League Season 21 по CS 2

Российский состав Team Spirit уступил в полуфинале европейской пятёрке MOUZ и занял 3–4-е место по итогам престижного турнира ESL Pro League Season 21 по Counter-Strike 2. Это первый чемпионат с ноября, когда «драконы» не сыграют в финале.

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MOUZ оказалась сильнее со счётом 2:1 по картам — 16:14 на Nuke, 7:13 на Dust II, 13:10 на Ancient. Team Spirit зарабатывают $ 25 тыс., «мышки» сыграют в гранд-финале.

Второй финалист определится в серии между Team Vitality и The MongolZ, матч начнётся в 21:30 мск. Обладатель трофея ESL Pro League Season 21 станет известен завтра, 16 марта, начало матча в 19:00 (серия до трёх побед).