В Steam стартовала весенняя распродажа со скидками на тысячи игр

Чемпионат.comиещё 1

13 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

В Steam стартовала весенняя распродажа
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Интересные предложения на весенней распродаже в Steam

  • Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (- 20%)
  • No Rest for the Wicked — 1190 рублей (- 30%)
  • Elden Ring — 2159 рублей (- 40%)
  • Frostpunk 2 — 1330 рублей (- 30%)
  • Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)
  • Lies of P — 2399 рублей (- 40%)
  • Banishers: Ghosts of New Eden — 1399 рублей (- 50%)
  • Balatro — 518 рублей (- 15%)
  • Sons Of The Forest — 550 рублей (- 50%)
  • Palworld — 825 рублей (- 25%)
  • Mount & Blade 2: Bannerlord — 1679 рублей (- 40%)
  • Sons Of The Forest — 550 рублей (- 50%)

Весенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 20 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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