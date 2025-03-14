В Steam стартовала весенняя распродажа

13 марта в Steam началась масштабная весенняя распродажа. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество самых разных проектов со скидками. Покупать игры можно и в России — мы собрали самые примечательные варианты.

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Интересные предложения на весенней распродаже в Steam

Baldur's Gate 3 — 1599 рублей (- 20%)

No Rest for the Wicked — 1190 рублей (- 30%)

Elden Ring — 2159 рублей (- 40%)

Frostpunk 2 — 1330 рублей (- 30%)

Death Stranding: Director's Cut — 1649 рублей (- 50%)

Lies of P — 2399 рублей (- 40%)

Banishers: Ghosts of New Eden — 1399 рублей (- 50%)

Balatro — 518 рублей (- 15%)

Sons Of The Forest — 550 рублей (- 50%)

Palworld — 825 рублей (- 25%)

Mount & Blade 2: Bannerlord — 1679 рублей (- 40%)

Sons Of The Forest — 550 рублей (- 50%)

Весенняя распродажа в Steam продлится до 20:00 мск 20 марта. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.