Анонсирован Warhammer 40,000: Space Marine 3

Издательство Focus Entertainment анонсировало Warhammer 40,000: Space Marine 3 — продолжение сверхуспешного шутера Warhammer 40000: Space Marine 2, который вышел в сентябре 2024 года. Авторы опубликовали короткий тизер с изображением Деметрия Тита.

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Видео доступно на YouTube-канале Focus Entertainment. Права на видео принадлежат Focus Entertainment.

Отмечается, что разработка триквела наконец-то стартовала. Это значит, что релиза игры стоит ждать через три-четыре года. Детали сюжета, список платформ, сроки выхода и другая информация пока не раскрываются.

Space Marine 2 получила массу тёплых отзывов от геймеров и критиков. Наш обзор игры можете почитать по ссылке.