Где найти холодные грибы в Monster Hunter Wilds

В Monster Hunter Wilds вернулась механика холодных и жарких локаций, для которых заранее нужно готовить специальные напитки — иначе игрок получит неприятный дебафф. Портал gamerant.com рассказал, где можно найти холодные грибы, нужный для приготовления освежающих напитков.

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Холодные грибы и освежающие напитки

Холодные грибы отличаются от всех остальных грибов белой шляпкой; их можно найти лишь под землей. К тому же, они служат основным ингредиентом освежающего напитка, который позволяет охотнику не получать урон от экстремального жара. Например, большая часть монстров в Нефтяной низине может отправиться в нижние части региона, где температура выше — без напитков можно попасть в неловкое положение.

Где найти холодные грибы

Холодные грибы растут только в одном регионе — Нефтяной низине. А точнее, в областях 12, 13 и 14. Следуйте вниз по течению от 14 и заверните направо, по пути вам встретятся сразу три холодных гриба. А еще один можно найти в ответвлении к востоку от 13, в сторону пещеры. Недалеко от этого грибного места можно поставить временный лагерь, чтобы быстро фармить грибы и другие материалы.