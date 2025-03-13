Rainbow Six Siege можно купить с рекордной скидкой

Многопользовательский шутер Rainbow Six Siege получил рекордную скидку в Steam в честь грядущего релиза Rainbow Six Siege X. До 13 марта 20:00 по мск игру можно приобрести всего за 20% от обычной цены.

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Так, стандартное издание «Радуги 6» обойдется в 1339 тенге (241 рубль), а за Delux Edition придется отдать 1999 тенге (360 рублей).

После окончания акции Ubisoft проведет стрим, на котором расскажет подробнее о Rainbow Six Siege X и покажет геймплей. Следить за презентацией можно на официальном Twitch-канале игры, а также на трансляциях независимых стримеров.