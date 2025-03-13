Первый игровой босс Netflix покинул компанию

Майк Верду, человек, который запустил игровое направление Netflix, больше не работает в компании. Верду, ранее возглавлявший игровую стратегию стримингового гиганта, ушёл после трёх лет работы, оставив за собой след в виде амбициозных планов и громких изменений.

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Верду пришёл в Netflix в 2021 году, чтобы превратить платформу в игрока на рынке гейминга. Под его руководством сервис запустил мобильные игры, такие как Stranger Things, и приобрёл студии вроде Night School. Но в 2024 году он уступил пост вице-президента по играм Алену Таскану, бывшему топ-менеджеру Epic Games, а сам перешёл на роль вице-президента по генеративному ИИ для игр. Теперь и эта глава завершена — Верду покинул компанию.

Что это значит для Netflix? Игровое направление переживает турбулентность. В 2024 году закрылась студия Team Blue, где работали звёзды индустрии, вроде Джозефа Стейтена из Halo. По данным СМИ, из почти 90 игр в разработке осталось мало следов.

Однако Netflix не сдаётся: Таскан продолжает руководить, а компания обещает новые проекты.