Авторы «Сталкер 2» показали, кого добавят в игру с новым патчем

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl готовятся к выходу патча 1.3 и подогревают интерес аудитории к предстоящему обновлению. Так, они показали животное, которое появится в игре.

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Речь идет о самых обычных белках. Пушистые зверьки не имеют мутаций и не представляют никакой угрозы главному герою, а служат лишь для разнообразия и оживления игрового мира «Сталкер 2».

Релиз обновления 1.3 для S.T.A.L.K.E.R. 2 ожидается до 16 марта.

Ранее стало известно , во сколько раз «Сталкер 2» оказался успешнее Dragon Age 4.