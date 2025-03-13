Обнаружена возможная дата выхода второго трейлера GTA 6

В Сети появилась очередная теория насчет даты выхода нового трейлера GTA 6. Она выглядит весьма реалистично, учитывая, что источником выступает футболка из ролика по GTA Online, которая уже верно предсказала дату анонса шестой части.

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Одним из любопытных чисел на футболке является «1252309», что соответствует дню анонса ГТА 6 и выходу дебютного трейлера — 5 декабря 2023 года в 9 утра. При этом другой набор цифр — «040125» — может намекать на 1 апреля 2025 в качестве даты второго трейлера.

Учитывая, что 1 апреля — это день дурака, многие фанаты уверены, что это шутка от разработчиков. Однако надежда умирает последней.