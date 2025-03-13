Android-версия Genshin Impact получит поддержку Bluetooth-контроллеров

Через пять лет после выхода Genshin Impact, на Android наконец-то появится поддержка Bluetooth-контроллеров.

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miHoYo объявила, что эта долгожданная функция будет добавлена в обновлении 5.5, которое выйдет 26 марта 2025 года.

На данный момент подтверждена совместимость с четырьмя геймпадами: DualShock 4, DualSense, Xbox Wireless Controller и Xbox Elite Series 2. При этом проводные контроллеры и геймпады в стиле Razer Kishi могут не поддерживаться.

Ранее управление с геймпадов было доступно только на iOS — еще с февраля 2021 года. Из-за этого пользователи Android были вынуждены использовать сторонние программы для эмуляции кнопок. Теперь необходимость в таких обходных решениях отпадает.

Полный список изменений в версии 5.5 разработчики раскроют 14 марта на презентации в YouTube и Twitch.