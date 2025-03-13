Вышел новый трейлер музыкального платформера Antro

В рамках трансляции Humble Games Showcase 2025 состоялся показ свежего трейлера игры ANTRO.

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В ролике демонстрируются кадры геймплея.

Над разработкой трудятся специалисты Gatera Studio из Барселоны, а издательские обязательства на себя взяла компания Selecta Play.

Авторы называют свою работу ритм-экшен-платформером с 2.5D-перспективой, а в комментариях под видео пользователи отмечают визуальную и стилистическую схожесть с культовой Inside.

Выход запланирован на ПК и консолях Sony и Microsoft, дата релиза не обозначена, но в Steam уже доступно демо для бесплатного ознакомления.