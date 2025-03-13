Процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D поступили в продажу

AMD официально выпустила новые процессоры Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache.

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Они уже доступны у крупных ритейлеров, включая Newegg и Amazon. Флагман Ryzen 9 9950X3D предлагает 16 ядер, 144 МБ кеша (L2+L3+3D V-Cache) и разгон до 5,7 ГГц.

Его TDP составляет 170 Вт, а стоимость $699. Процессор ориентирован на максимальную производительность в играх и рабочих задачах.

Модель Ryzen 9 9900X3D получила 12 ядер, 140 МБ кеша и разгон до 5,5 ГГц. Ее TDP 120 Вт, что ниже, чем у 9950X3D. Цена составляет $599.

Также в продаже есть более доступный Ryzen 7 9800X3D за $479 с 8 ядрами и 104 МБ кеша.

Ожидается, что в ближайшее время цена на 9900X3D снизится из-за высокой конкуренции, а 9950X3D останется топовым выбором для требовательных пользователей.