Большинство покупателей видеокарт нового поколения предпочли AMD

Согласно опросу немецкого издания ComputerBase, большинство покупателей видеокарт нового поколения предпочли Radeon от AMD.

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Исследование проводилось среди читателей портала, а результаты обработали аналитики 3DCenter.

Всего в голосовании приняли участие 4219 человек, из которых 726 уже приобрели видеокарты нового поколения. 71% из них выбрали Radeon RX 9070, а самой популярной моделью оказалась RX 9070 XT – её купили 43,5% опрошенных. Обычную RX 9070 предпочли 13,9% респондентов.

Для сравнения, RTX 5080 выбрали только 12,3% покупателей, что говорит о слабом старте нового поколения NVIDIA.

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Кроме того, 18,6% участников опроса решили взять карты прошлого поколения, что указывает на высокую конкуренцию со стороны уже проверенных решений.

Результаты подтверждают, что новая линейка AMD оказалась крайне востребованной, а RTX 50XX пока не смогла захватить рынок в ожидаемых масштабах.