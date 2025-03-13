Дешевые видеокарты GTX 1650, RX 580 и GTX 1660 проверили в играх

На YouTube-канале NJ Tech выяснили, какой производительности можно ожидать от GTX 1650, RX 580, GTX 1660 в 1080p.

© nvidia

В игре STALKER 2 с низким пресетом, TSR Quality удалось получить в среднем 21 к/с (1650), 33 к/с (580 8 ГБ) и 46 к/с (1660).

Cyberpunk 2077 тестировалась с графикой Medium. Средняя частота кадров в ней равнялась 37 к/с (1650), 44 к/с (580 8 ГБ), 56 к/с (1660).

Hogwarts Legacy запускалась на настройках графики Medium, TAA High. В среднем производительность в этой игре находилась на уровне 46 к/с (1650), 55 к/с (580 8 ГБ) и 62 к/с (1660).

Игра Counter Strike 2 шла на низких настройках графики. Средний FPS в ней составлял 172 к/с (1650), 187 к/с (580 8 ГБ), 219 к/с (1660).

© NJ Tech

Со всеми результатами тестирования вы можете ознакомиться ниже, посмотрев видео.

Вывод

Самой быстрой видеокартой оказалась GTX 1660 с 67 к/с в среднем. Она превзошла RX 580 на 12% (60 к/с), GTX 1650 — на 34% (50 к/с).