Как подключить контроллер от PlayStation 5 к ПК: гайд

DualSense — отличный контроллер не только для PS5, но и для ПК. В отличие от DualShock 4, подключить его к компьютеру совсем не сложно. Портал ign.com рассказал, как это сделать.

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Что нужно для подключения DualSense к ПК

USB-C кабель

Bluetooth-адаптер для ПК

DualSense поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение к ПК, но здесь стоит помнить о двух моментах. Во-первых, если вы покупаете контроллер отдельно от консоли, то в комплект не входит кабель — его нужно приобрести отдельно. Во-вторых, не у всех компьютеров есть встроенный Bluetooth-адаптер, если вы твердо хотите подключаться без проводов.

Как подключить контроллер к ПК через кабель

Вставьте кабель в любой открытый USB-порт компьютера.

Другой конец кабеля вставьте в USB-C порт на DualSense.

Подождите, пока Windows не распознает новое устройство как геймпад.

Как подключить контроллер к ПК через Bluetooth