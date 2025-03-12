Как подключить контроллер от PlayStation 5 к ПК: гайд
DualSense — отличный контроллер не только для PS5, но и для ПК. В отличие от DualShock 4, подключить его к компьютеру совсем не сложно. Портал ign.com рассказал, как это сделать.
Что нужно для подключения DualSense к ПК
- USB-C кабель
- Bluetooth-адаптер для ПК
DualSense поддерживает как проводное, так и беспроводное подключение к ПК, но здесь стоит помнить о двух моментах. Во-первых, если вы покупаете контроллер отдельно от консоли, то в комплект не входит кабель — его нужно приобрести отдельно. Во-вторых, не у всех компьютеров есть встроенный Bluetooth-адаптер, если вы твердо хотите подключаться без проводов.
Как подключить контроллер к ПК через кабель
- Вставьте кабель в любой открытый USB-порт компьютера.
- Другой конец кабеля вставьте в USB-C порт на DualSense.
- Подождите, пока Windows не распознает новое устройство как геймпад.
Как подключить контроллер к ПК через Bluetooth
- Откройте настройки Bluetooth на ПК.
- Нажмите «Добавить новое устройство» — Bluetooth.
- На контроллере DualSense одновременно нажмите и удерживайте кнопки PS и Create (рядом с крестовиной). Подсветка должна замигать.
- На ПК выберите DualSense из списка доступных Bluetooth-устройств.