Как работает навык «Обеззараживание» в Monster Hunter Wilds

В Monster Hunter Wilds не так много незаменимых навыков для тех, кто хочет максимизировать свой урон, и «Обеззараживание» — один из них. Портал gamerant.com рассказал, в чем суть навыка и стоит ли строить вокруг него билд.

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Как работает «Обеззараживание» в Monster Hunter Wilds

«Обеззараживание» — навык брони, который создан специально для борьбы с негативными эффектами бешенства. Его можно получить с помощью украшений 1 уровня или надев определенные предметы брони. Навык помогает быстрее снять бешенство в фазе заражения, попутно повышая бонус к мастерству при излечении.

Многие эндгейм-билды на данный момент построены с учетом «Обеззараживания» благодаря бонусу за два предмета из комплекта брони Кровавой магалы. Ее снаряжение автоматически заражает охотника бешенством каждый раз, когда игрок сражается с крупным монстром. На первый взгляд может показаться, что в этом нет ничего хорошего, но благодаря «Обеззараживанию 3» вылеченное бешенство, по сути, дает бесплатный бонус к мастерству.

«Обеззараживание» пригодится тем, кто хочет во что бы то ни стало достичь 100% вероятности критического удара, но его одного не хватит. Понадобится еще и оружие с высоким показателем мастерства, а также другие навыки. Например, «Подстрекатель», «Критический взгляд» и «Максимальная мощь».

Хорош ли навык «Обеззараживание»

Пока что билды на «Обеззараживании» и броне Кровавой магалы находятся на вершине меты. Навык не менее ценный, чем «Поиск уязвимостей» или «Контрудар» для некоторых видов оружия. И хотя он требует заражения бешенством, бонус брони нивелирует это условие.

«Обеззараживание» позволяет быстро излечиться от бешенства, поэтому, если не стоять на месте, то навык обеспечивает бесплатный 25% бонус к вероятности критической атаки. Но имейте в виду, что они повышают урон всего на 20%. Чтобы увеличить бонус до 40% нужно вложиться в навык «Критическое усиление».