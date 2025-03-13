Блогер протестировал RTX 5070 и 5070 Ti в современных играх

Блогер с YouTube-канала BENCHMARKS FOR GAMERS протестировал новейшие видеокарты Nvidia GeForce RTX 5070 и RTX 5070 Ti в современных играх в разрешении 1440p. Об этом сообщает Ferra.ru.

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Результаты теста показали существенное преимущество RTX 5070 Ti, которая в среднем оказалась быстрее на 27%. Так, в игре Kingdom Come: Deliverance II на ультра-настройках RTX 5070 отрисовывала в среднем 85 кадров в секунду, а RTX 5070 Ti — 106 к/с. В Warhammer 40.000: Space Marine 2 этот показатель составил 96 и 123 к/с соответственно.

В Marvel's Spider-Man 2 на максимальных настройках графики, с RT Ultimate и DLSS «Качество» частота кадров на RTX 5070 составила 57 FPS, а на RTX 5070 Ti — 70 FPS. В S.T.A.L.K.E.R.2: Heart of Chornobyl (максимальная графика, DLSS Native) этот показатель составил 64 и 78 FPS соответственно.

В Cyberpunk 2077 на ультра-графике, RT Ultra, DLSS 4 «Качество» с реконструкцией лучей показатель частоты кадров на RTX 5070 составил 60 FPS и 78 FPS на RTX 5070 Ti. В Black Myth: Wukong в режиме Cinematic, без рейтрейсинга и с DLSS Quality видеокарта RTX 5070 отрисовывала в среднем 68 кадров в секунду, а RTSX 5070 Ti — 79 к/с.

Отмечается, что тест проводился на компьютере с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и 32 ГБ оперативной памяти Corsair Dominator Platinum (2х16 ГБ). В качестве видеокарт использовались MSI RTX 5070 Gaming Trio OC и MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC Plus.

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