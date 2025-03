Разработчик «Русов против ящеров» решил сменить название

Разработчик российской RPG «Древние Русы» анонсировал планы по смене названия игры из-за стремления дистанцироваться от ассоциаций с интернет-мемами о «русах и ящерах». Об этом он рассказал в Steam Community.

© Газета.Ru

«Я думаю над вариантом «Белояр». Довольно сильное славянское слово, у которого масса значений, допустим, у него есть значение «защитник мира», «воин света». Что, по сути, отражает суть главного героя в сюжете игры», — заявил разработчик. При этом он отметил, что открыт к предложениям сообщества и рассчитывает на обратную связь.

Основными факторами смены названия стали желание избавиться от мемных ассоциаций, которые не отражают серьезный тон игры, особенно ее основной сюжетной линии с мрачной атмосферой. Также на это повлияли стремление избежать сравнений с другими проектами на схожую тематику и негативные отзывы со стороны определенной аудитории, снижающей общий рейтинг игры и обвиняющей разработчика в «краже истории».

Разработчик «Древних Русов» призвал пользователей предлагать варианты для названия игры, после чего оно будет определено путем пользовательского голосования.

«Я считаю, главное, чтобы слово или словосочетание были сильными, интригующими, не обязательно завязанные на сюжете, так как названия многих игр вообще никак не отражены в самих играх, да та же «Готика», как оно соотносится с игрой? Да никак. Просто красивое слово Gothic понравилось разрабам», — заключил автор игры.

