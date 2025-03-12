Авторы Game of Thrones: Kingsroad представили классы персонажей

Компания Netmarble Neo выпустила свежее видео по своей грядущей игре Game of Thrones: Kingsroad.

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В ролике аудиторию знакомят с классами персонажей.

На выбор будет представлено три варианта - рыцарь, ассасин или наемник.

Проект создается по мотивам сериала "Игра престолов", а не книжного первоисточника за авторством Джорджа Р. Р. Мартина.

При этом аудитории обещают рассказать отдельную историю, которая не была показана в шоу HBO.

Релиз запланирован на второй квартал текущего года.