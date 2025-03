Стали известны системные требования inZOI

Разработчики Krafton представили подробные системные требования для новой игры inZOI, симулятора жизни, запуск которого в раннем доступе на ПК запланирован на 28 марта. Об этом сообщает портал DTF.

Для пользователей, желающих играть на максимальных настройках графики, понадобятся процессор уровня Intel Core i7-14700K или AMD Ryzen 7 9800X3D, видеокарта RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX, 32 ГБ оперативной памяти и 75 ГБ свободного пространства на накопителе.

Для соответствия минимальным системным требованиям потребуется компьютер с процессором Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, видеокарта RTX 2060 или Radeon RX 5600 XT, 12 ГБ оперативной памяти и 40 ГБ свободного места на накопителе.

Отмечается, что для игры потребуется стабильное интернет-соединение.

Разработчики также представили пятиминутный видеоролик, демонстрирующий визуальные различия между различными настройками графики в ряде сцен. Судя по видео, разница между рекомендованными и максимальными настройками кажется минимальной.

Krafton подчеркивает, что эта игра не является прямым конкурентом The Sims. Более того, авторы планируют обеспечить долгосрочную поддержку проекта после его выхода.

