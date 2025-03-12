Игра Slender: The Arrival выйдет в VR

Игра Slender: The Arrival, запустившая больше 10 лет назад тренд на хорроры с беспомощными протагонистами, будет выпущена в формате VR.

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Об этом в анонсирующем трейлере было объявлено в рамках трансляции VR Games Showcase Spring 2025.

Во время прохождения геймеров все также будет преследовать антагонист по имени Слендермен, представляющий собой тощее и безликое существо высокого роста с щупальцами из спины.

Релиз запланирован до конца весны текущего года в Steam VR, на PS VR2 и устройствах компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).