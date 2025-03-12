VR-шутер Vendetta Forever выйдет на ПК в Steam VR
В рамках трансляции VR Games Showcase Spring 2025 было объявлено, что минималистичный шутер Vendetta Forever выйдет на ПК в Steam VR.
С октября прошлого года проект был доступен только на PS VR2 и на устройствах компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).
Разработкой занимается студия nDreams.
Геймплейно и визуально проект имеет много общего с SuperHot и Pistol Whip.
Также авторы сообщили, что с новой версией на всех платформах будет выпущен бесплатный апдейт с новыми уровнями.