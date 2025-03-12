Анонсирован научно-фантастический VR-хоррор в духе Dead Space

На онлайн-выставке VR Games Showcase Spring 2025 была представлена игра Memoreum.

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Анонс сопровожден дебютным трейлером.

Геймерам в VR будет рассказана научно-фантастическая история в духе Dead Space - некая ужасная инфекция на космическом корабле видоизменяет людей и грозит тотальной гибелью, с чем придется разбираться протагонисту доктору Отто Хадсону.

Разработкой занимается команда Patient 8 Games, отметившаяся ранее модом Return to Rapture, переносившим в мир игры Half Life: Alyx город Восторг из серии BioShock.

Релиз запланирован на сентябрь текущего года на устройствах компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).