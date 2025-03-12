Анонсирован научно-фантастический VR-хоррор в духе Dead Space

Анонсирована игра Memoreum - научно-фантастический VR-хоррор в духе Dead Space
На онлайн-выставке VR Games Showcase Spring 2025 была представлена игра Memoreum.
Анонс сопровожден дебютным трейлером.
Геймерам в VR будет рассказана научно-фантастическая история в духе Dead Space - некая ужасная инфекция на космическом корабле видоизменяет людей и грозит тотальной гибелью, с чем придется разбираться протагонисту доктору Отто Хадсону.
Разработкой занимается команда Patient 8 Games, отметившаяся ранее модом Return to Rapture, переносившим в мир игры Half Life: Alyx город Восторг из серии BioShock.
Релиз запланирован на сентябрь текущего года на устройствах компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена).