В эмуляторе Nintendo Switch для Android появился мультиплеер

В эмуляторе Citron, созданном на основе закрытого Yuzu, впервые появился мультиплеер на Android.

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Разработчик Zephyron сообщил, что в бета-тестах функция работает стабильно, что вселяет надежду на полноценную поддержку в будущем.

Ранее сетевой режим был доступен только в ПК-версии Yuzu, добавленной еще в 2022 году. Однако пока неясно, реализован ли он в Citron аналогичным образом.

Кроме мультиплеера, обновление V0.6 принесло «значительные улучшения» в эмуляционное ядро, оптимизировав его для Android и улучшив управление памятью.

Теперь эмулятор должен запускаться на большем количестве устройств, хотя владельцам бюджетных смартфонов на чудеса рассчитывать не стоит.

Также разработчики приняли меры для минимизации юридических рисков со стороны Nintendo. Были убраны упоминания спорных методов загрузки игр, а теперь для запуска тайтлов требуется оригинальная прошивка консоли.