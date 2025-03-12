Microsoft выпустит портативную консоль Xbox в 2025 году

Microsoft готовит релиз портативной консоли Xbox уже в 2025 году.

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По данным инсайдеров, устройство разрабатывается совместно с одним из крупных производителей игровых ноутбуков, таких как Asus, Lenovo или Razer.

Под кодовым именем Keenan скрывается гибрид консоли и ПК на Windows 11, который ориентирован на Game Pass, Microsoft Store и сторонние платформы вроде Steam.

Ожидается, что он получит полноценную поддержку Xbox-контроллеров и оптимизированную систему управления питанием и охлаждением.

Microsoft рассматривает этот проект как тестовую площадку перед полноценным запуском следующего поколения Xbox.

В 2027 году компания планирует выпустить флагманскую консоль, которая станет еще ближе к Windows, упростив разработчикам перенос игр с ПК. Также в планах следующая собственная портативная консоль и новые контроллеры с облачными возможностями.

Стратегия Microsoft теперь строится вокруг экосистемы Xbox, а не только консолей. Компания хочет, чтобы пользователи играли где угодно — на ПК, в облаке или на портативных устройствах.