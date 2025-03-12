Sony создаст ИИ-версии персонажей PlayStation

Sony разрабатывает искусственный интеллект (ИИ) для персонажей PlayStation, который позволит им реагировать на голосовые команды игроков прямо во время игры. Информация об этом появилась после утечки видео, опубликованного анонимным источником.

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В ролике, который позже удалили с YouTube, демонстрировалась ИИ-версия главной героини серии Horizon — Элой. Она отвечала на вопросы с помощью синтезированного голоса и реалистичной анимации лица как в тестовом окружении, так и во время игрового процесса Horizon Forbidden West. Разработку представил директор Sony Interactive Entertainment по программному обеспечению Шарвин Рагубардаял.

Технология использует OpenAI Whisper для распознавания речи, а также модели для генерации ответов. За реалистичное воспроизведение эмоций отвечает собственная система Sony Emotional Voice Synthesis, а анимацию движений лица синхронизирует технология Mockingbird.

Хотя эта версия Элой была создана для внутренних тестов, есть высокая вероятность, что технология появится и в реальных играх. Некоторые ее компоненты могут работать даже на PlayStation 5 без значительных затрат ресурсов. Пока неизвестно, как именно Sony планирует внедрить ИИ в игровой процесс, но тренд на развитие искусственного интеллекта в индустрии очевиден. Ожидается, что PlayStation 6 сделает значительный акцент на ИИ-решениях.