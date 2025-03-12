Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказали, чем дополнения удивят игроков

Студия GSC Game World в беседе с VideoGamer затронула тему будущих дополнений для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Разработчики не стали делиться конкретными подробностями, но обмолвились, что игроков ждет нечто совершенно новое.

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Заверяем, что в сюжетных дополнениях мы очень хотим удивить геймеров, показать Зону с новых точек зрения. Лучшими судьями, конечно, будут сами игроки, но мы будем упорно трудиться, чтобы они не остались разочарованными. GSC Game World

Не так давно в GSC Game World обещали поделиться дорожной картой развития S.T.A.L.K.E.R. 2 на ближайший год, но пока почему-то решили сохранить молчание. DLC войдет в сезонный пропуск владельцев Ultimate-изданий.