Лучший чип для игр: вышли обзоры процессора AMD Ryzen 9 9950X3D

11 марта журналисты и блогеры опубликовали первые обзоры процессора AMD Ryzen 9 9950X3D. Эксперты остались в восторге и в один голос называют чип лучшим решением для видеоигр на рынке.

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Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

Ведущий канала Hardware Unboxed протестировал процессор в 12 играх. В ходе них AMD Ryzen 9 9950X3D показал высочайшую производительность, слегка опередив Ryzen 7 9800X3D. В тестах от Tom's Hardware чип также стал лидером по многопоточной производительности.

Что касается энергопотребления, то при игре в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty процессор Ryzen 9 9950X3D потреблял 134 Вт в обычном режиме — это на 44% больше, чем показал 9800X3D.

Обозреватели пришли к выводу, что Ryzen 9 9950X3D выступает самым универсальным и лучшим процессором на рынке. Единственное авторы материалов отметили, что цена в $ 700 может показаться для массового потребителя чересчур высокой.