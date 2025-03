Инсайдер рассказал о новой части The Last of Us

Студия Naughty Dog активно работает над следующей частью культовой игры The Last of Us, которая уже находится на «продвинутой» стадии разработки. Об этом сообщает портал Comicbook со ссылкой на авторитетного инсайдера Дэниела Рихтмана.

© Газета.Ru

Согласно источнику, команда разработчиков уже завершила кастинг актеров и даже отсняла некоторые кат-сцены для следующей части The Last of Us.

При этом ранее сценарист франшизы Нил Дракман заявлял, что игрокам не стоит рассчитывать на скорый выход третьей части The Last of Us. Он даже предположил, что продолжение никогда не выйдет, так как сюжет игры был завершен.

В настоящее время Naughty Dog занимается разработкой амбициозного проекта под названием Intergalactic: The Heretic Prophet, в котором действие разворачивается в далеком будущем.

В 2023 году Реттман поделился ранней информацией о персонажах The Last of Us 3. По слухам, сюжет будет сосредоточен на группе мусорщиков, которые живут в викторианском особняке на окраине города. Примерно в то же время инсайдер ViewerAnon заявил, что Элли тоже появится в третьей части и сыграет важную роль в сюжете.

