LEGO начнет создавать видеоигры самостоятельно

Руководитель LEGO Нильс Кристиансен пообщался с журналистами издания Financial Times. В ходе разговора он заявил, что компания нацелена развивать своё цифровое направление. Для этого корпорация собирается самостоятельно начать разрабатывать видеоигры по LEGO.

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Однако это не означает, что LEGO перестанет выдавать лицензии другим студиям. За последние шесть лет выручка LEGO выросла вдвое, до $ 10,8 млрд в год. В связи с этим компания рассматривает различные способы расширения своего бизнеса.

Последней крупной игрой по лицензии стала LEGO Horizon Adventures. Её релиз состоялся 14 ноября 2024 года на ПК, PS5 и Nintendo Switch.