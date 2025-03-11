Новая Battlefield получит механику, о которой давно мечтали геймеры

В слитых геймплейных кадрах новой части Battlefield нашли механику, о которой фанаты серии давно просили разработчиков. Речь идет о возможности перетащить раненого союзника в безопасное место для оказания помощи.

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Благодаря этому нововведению массовые сражения в Battlefield должны стать более реалистичными, а класс медиков станет более интересным и эффективным.

Примечательно, что функция переноса «нокнутых» товарищей могла появиться еще в Battlefield 5, но тогда разработчики решили от нее отказаться из-за слишком долгих анимаций и негативном влиянии на динамику игрового процесса.

Когда состоится релиз новой части Battlefield — неизвестно. Но сейчас в игре проходит закрытое тестирование.